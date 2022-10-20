قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -اليوم الخميس- إن بلادها مستعدة لتوريد الغذاء والأسمدة إلى العالم، لكن العراقيل والعقوبات الأميركية والغربية تحول دون تحقيق هذا الهدف.

وطالبت برفع القيود المفروضة من الغرب على تصدير المنتجات الغذائية.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي -بدعمه لأوكرانيا- بات طرفا في النزاع، ووصفت الدول التي تقدم الأسلحة لكييف بأنها راعية للإرهاب.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الحكومات الأوروبية أنفقت أموالاً طائلة على تسليح أوكرانيا، وهي الآن تنصح مواطنيها بالتقشف، واعتبرت أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا تحولت، أو ستتحول قريبًا، إلى السوق السوداء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال -في وقت سابق- إن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي توسطت فيه تركيا لم يؤد لوصول الغذاء للدول الفقيرة.

وضع بائس

وتأتي التصريحات الروسية بشأن المنتجات الغذائية في وقت تشهد فيه أوروبا موجة احتجاجات على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وفي أفريقيا، يواجه الملايين خطر انعدام الأمن الغذائي، طبقا لبيانات أصدرها مؤخرا صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق إن 123 مليون نسمة من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي بنهاية العام الجاري.

وكان العدد عند نحو 82 مليون شخص قبل جائحة كوفيد-19، إلا أنه ارتفع بشكل حاد بفعل الضربة التي شكلتها الجائحة وتداعيات الحرب في أوكرانيا، فضلا عن تفاقم الاضطرابات والجفاف في مناطق من القارة.