أعلنت روسيا اليوم الخميس أن قواتها أعادت الوضع إلى ما كان عليه في مقاطعة خيرسون (جنوبي أوكرانيا) عقب هجوم للقوات الأوكرانية، في حين طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنشر درع جوي لحماية بلاده.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية في خيرسون، مضيفة أنه تم التصدي لها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

كما قال نائب رئيس الإدارة المدنية والعسكرية الموالي لروسيا في خيرسون إن القوات الروسية تتصدى لمحاولات التقدم الأوكراني، مضيفا أنه لم يحصل أي تغير على جبهات القتال.

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي ما تزال متواصلة على طول خطوط التماس، وقال إن قواته أسقطت 3 مسيرات بينها واحدة في بيريسلاف بمقاطعة خيرسون .

كما أعلن الجيش الأوكراني عن قتل 43 جنديا روسيا وتدمير أنظمة دفاع جوي وآليات ومستودعات ذخيرة روسية خلال عمليات شنها في نفس المنطقة.

وكانت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون قد أعلنت أمس عن بدء إجلاء السكان من مدينة خيرسون، وأكدت أن القوات الأوكرانية باتت على مشارف مدينة خيرسون التي سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب التي اندلعت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتأتي التطورات الجديدة في خيرسون بعدما أقر قائد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين بصعوبة الوضع هناك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس حالة الحرب في المقاطعات الأوكرانية الأربع التي ضمتها بلاده مؤخرا، وهي خيرسون وزاباروجيا (جنوب)، ولوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس (شرق).





قصف متجدد

في هذه الأثناء، تعرضت أوكرانيا لضربات روسية جديدة ضمن عمليات مكثفة بدأت عقب تفجير جسر كيرتش الذي يصل روسيا بشبه جزيرة القرم، وتسببت في دمار واسع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت تدمير مراكز قيادة عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية في مناطق مختلفة.

وفي مواجهة القصف الروسي المكثف، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على ضرورة نشر درع جوي فوق بلاده في أسرع وقت ممكن.

وتسلمت كيف منظومة الدفاع الجوي الألمانية "إريس-تي"، ويتوقع أن تتسلم قريبا منظومة "ناسامز" الأميركية، لكنها تشدد على الحصول على المزيد من وسائل الدفاع الجوي لصد الصواريخ والطائرات الروسية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت اليوم مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت في الأيام الماضية لقصف متكرر استهدف خاصة منشآت الطاقة.

ويأتي ذلك بينما يتصاعد الحديث عن تدخل المسيّرات في سير المعارك مع تزايد الهجمات الروسية.

وفي السياق، قال وزير الطاقة الأوكراني هرمان هالوشنكو إن روسيا شنت 300 غارة على منشآت الطاقة في أوكرانيا منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

من جانبه، قال حاكم منطقة إيفانو فرانكيفسك (غرب أوكرانيا) إن محطة كبيرة للكهرباء في مدينة بورشتين تعرضت أمس لأضرار كبيرة جراء القصف الروسي. ودعت السلطات الأوكرانية المواطنين للحد من استهلاك الكهرباء في ظل الانقطاعات الواسعة للتيار عن أجزاء كبيرة من البلاد بسبب الضربات الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني أكد أن القصف الروسي تسبب في تدمير 30% من منشآت الطاقة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أفشلت عبور القوات الأوكرانية لنهر جيريبيتس على محور مدينة ليمان في منطقة دونيتسك وقتلت أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى إسقاط مروحية أوكرانية بنفس المنطقة، وتدمير خزانات وقود في دنيبروبتروفسك (وسط).