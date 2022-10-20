شاهد- بوتين يزور لأول مرة جنودا تمت تعبئتهم للقتال في أوكرانيا ويختبر بندقية حديثة

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس مركز تدريب لجنود تمت تعبئتهم في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو، بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.

وهي المرة الأولى منذ إعلان التعبئة الجزئية لمئات الآلاف من عناصر الاحتياط في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يعاين الرئيس الروسي على الأرض تدريبات لهؤلاء المدنيين الذين تم استدعاؤهم لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وعلى منصة لإطلاق النار، حاول الرئيس الروسي بنفسه استخدام سلاح بعدما تمدد أرضا واضعا خوذة أمان ومعطفا أسود على ظهره، وفق المشاهد التي بثها التلفزيون الروسي.

وقالت قناة روسيا اليوم إن بوتين اختبر في حقل الرماية بندقية قناصة جديدة اعتمدت مؤخرا في الجيش الروسي.





كذلك، تبادل بوتين الحديث مع بعض الجنود متمنيا لواحد منهم "حظا سعيدا"، مربتا على كتفه.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن بوتين عاين تمارين على تأهيل تكتيكي وأخرى للسيطرة على حريق كبير في حال اندلاعه.

وشارك في هذه الزيارة وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي قدم شرحا عن تدريب مئات من الاحتياطيين الذين تمت تعبئتهم، وفق الوكالات.

وأعلن بوتين في 21 سبتمبر/أيلول الماضي تعبئة جزئية لمئات الآلاف من عناصر الاحتياط، في محاولة لتغيير دينامية المعارك في أوكرانيا بعد المكتسبات الميدانية لقوات كييف.

ورغم الاعتراف بأخطاء في بداية عملية التعبئة والحديث عن فرار الآلاف منها، فقد صرح بوتين الجمعة الماضي بأنه تمت تعبئة 222 ألف شخص حتى الآن، بينهم 16 ألفا انضموا إلى "وحدات تشارك في معارك" في أوكرانيا.