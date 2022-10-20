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حلمها نقل اللاجئين لرواندا.. ارتياح وترحيب باستقالة وزيرة الخارجية البريطانية

Britain's Conservative Party's annual conference
برافرمان قالت إنها استقالت بسبب "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة (رويترز)
20/10/2022

لقي قرار استقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، الذي أعلنت عنه أمس الأربعاء، ترحيبا وإشادة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي من قِبل سياسيين وحقوقيين بريطانيين، على خلفية مواقفها المناهضة للاجئين.

ونشرت برافرمان (42 عاما) على حسابها في تويتر رسالة استقالتها التي أرسلتها لرئيسة الوزراء ليز تراس، قائلة إنها استقالت بسبب "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة تمثّل بإرسال مستند رسمي من بريدها الإلكتروني الخاص.

وقالت برافرمان في رسالتها "لقد أدركت خطئي.. أحمل نفسي كامل المسؤولية، واستقالتي هي التصرف الصحيح".

وأعربت برافرمان عن "قلقها" حول الاتجاه الذي تسير به الحكومة الحالية لإخلالها بـ "تعهدات رئيسية" للناخبين، بالإضافة إلى "مخاوفها الجدّية" إزاء عدم التزام الحكومة بـ "خفض أعداد المهاجرين ووقف الهجرة غير الشرعية وخاصة قوارب المهاجرين".

أقوال واستغراب

وإلى جانب الاحتفاء باستقالتها، استذكر المتفاعلون أقوالا سابقة لبرافرمان في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حين صرّحت بأن حلمها هو رؤية صورة لإقلاع رحلة جوية تقل طالبي اللجوء من بريطانيا لرواندا، ليتصدر الخبر الصفحات الأولى من الجرائد البريطانية، متعهدة بأنها سوف تقاتل من أجل تحقيق هذا الحلم.

وأثارت طريقة تعبير الوزيرة الجديدة التي لها أصول هندية ووصل والداها إلى بريطانيا من كينيا وموريشيوس، استغراب كثيرين كونها وزيرة لها أصول مهاجرة تعلن أن حلمها هو ترحيل اللاجئين خارج البلاد.

وأكثر من هذا، فإن سويلا برافرمان هاجمت خطة رئيسة الوزراء ليز تراس لتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الهند، وقالت الوزيرة إن من شأن هذا الاتفاق أن يرفع من أعداد الهنود الذين سيصلون إلى بريطانيا.

وبررت الوزيرة هذه المواقف بأن البريطانيين صوتوا من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي للتحكم في حدودهم، وتقليص أعداد المهاجرين في البلاد.

ترحيب وانتقادات

ورحب رئيس حزب العمال السابق جيريمي كوربين بالاستقالة، وكتب على حسابه في تويتر "قبل أسبوعين أخبرتنا سويلا برافرمان أن حلمها هو أن تشهد رحلة جوية ترسل لاجئين إلى رواندا. لحسن الحظ، لقد استقالت الآن".

وأكد كوربين أن "أحلام اللاجئين الحية" أجدى بأن تتحقق من "أحلام برافرمان المحتضرة".

أما النائبة في حزب العمال، زارا سلطانة، فوصفت استقالتها بـ "الخلاص الجيد"، وقالت "يبدو أنك لن تستطيعي أن تعيشي "حلمك" الفاسد بترحيل اللاجئين إلى رواندا. الآن لنضع حدا لهذه السياسة الحقيرة إلى الأبد".

وقال الحساب التابع لمنظمة "فريدوم فروم تورتشر" (Freedom from torture) ، أو "الحرية من التعذيب" على تويتر "رحلت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان. دعونا نأمل بأن "حلمها" القاسي بإرسال اللاجئين إلى رواندا قد رحل. لنحارب في كل خطوة قُدما أيا كان المسؤول".

 

من جانبها، رأت الصحفية هارديب ماتارو أن إرث برافرمان الذي تركته في منصبها هو "حلمها وهوسها لرؤية صورة إقلاع رحلة تقل طالبي اللجوء إلى رواندا على الصفحة الأولى لصحيفة تلغراف".

 

أزمة واضطرابات

وعينت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وزير النقل والمواصلات السابق، غرانت شابس، وزيرا جديدا للداخلية خلفا لبرافرمان.

وأعلنت تراس اليوم الخميس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، بعد 6 أسابيع فقط من توليها مهامهما، مؤكدة انتخاب خلف لها بحلول الأسبوع المقبل.

وأضافت تراس في بيان خارج مقر الحكومة في لندن "أعترف في ظل الوضع الحالي أنني لا أستطيع تنفيذ التفويض الذي انتخبني على أساسه حزب المحافظين".

وأوضحت أنها سوف تكون هناك انتخابات لاختيار من يخلفها في قيادة الحزب "خلال الأسبوع المقبل"، وقالت "سوف أبقى رئيسة للوزراء لحين اختيار من سيخلفني".

وجاءت استقالة تراس المتوقعة بعد أيام من الضغوط اضطرتها للاعتذار أمس الأربعاء لارتكابها أخطاء، عقب تراجعها عن خطة اقتصادية أثارت فوضى في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه رفضت مطالبة المعارضة لها بالاستقالة من منصبها.

 

وكان من أبرز تلك الاضطرابات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأسواق واهتزاز ثقة المستثمرين بحكومة تراس نتيجة لخطتها بخفض الضرائب.

وأدت تلك الأزمة إلى إقالة تراس لوزير الخزانة كواسي كوارتنغ يوم الجمعة الماضي، وعيّنت مكانه وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث السابق جيريمي هانت.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف أن بريطانياً من أصل 10 لديه رأي إيجابي تجاه تراس، وواحدا من 5 لدى ناخبي القاعدة المحافظة. واعتبر 55% من أعضاء الحزب أن على تراس أن تستقيل، في حين عبر 38% فقط عن رغبتهم في بقائها في منصبها.

وقبل سنتين من الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتقدم المعارضة العمالية على المحافظين في استطلاعات الرأي.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند