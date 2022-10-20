تقديم موعد الانتخابات التشريعية في ماليزيا

قالت لجنة الانتخابات في ماليزيا اليوم الخميس إن البلاد ستشهد انتخابات عامة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في منافسة يأمل الحزب الحاكم أن تسفر عن تعزيز قبضته على السلطة رغم فضائح الفساد التي تلاحقه.

وتأتي الانتخابات في وقت أبكر من الموعد النهائي في سبتمبر/أيلول 2023 وخلال موسم الرياح الموسمية السنوي الذي تسبّب حدوث فيضانات في جميع أنحاء ماليزيا، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على إقبال الناخبين.

وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب دعا مؤخرا لإجراء انتخابات مبكرة قائلا إنها ستنهي سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا.

والحزب أو الائتلاف الذي يفوز بأغلبية بسيطة (112 مقعدا) سيشكل الحكومة المقبلة.

ويشار إلى أن ماليزيا شهدت تشكيل 3 حكومات في السنوات الأربع الأخيرة.