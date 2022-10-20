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تقديم موعد الانتخابات التشريعية في ماليزيا

Former Malaysian Deputy Prime Minister Ismail Sabri Yaakob waves to members of the media before departing for a meeting with the King, in Kuala Lumpur
رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب قال إن تنظيم الانتخابات سينهي سنوات من عدم الاستقرار السياسي (رويترز)
20/10/2022

قالت لجنة الانتخابات في ماليزيا اليوم الخميس إن البلاد ستشهد انتخابات عامة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في منافسة يأمل الحزب الحاكم أن تسفر عن تعزيز قبضته على السلطة رغم فضائح الفساد التي تلاحقه.

وتأتي الانتخابات في وقت أبكر من الموعد النهائي في سبتمبر/أيلول 2023 وخلال موسم الرياح الموسمية السنوي الذي تسبّب حدوث فيضانات في جميع أنحاء ماليزيا، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على إقبال الناخبين.

وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب دعا مؤخرا لإجراء انتخابات مبكرة قائلا إنها ستنهي سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا.

والحزب أو الائتلاف الذي يفوز بأغلبية بسيطة (112 مقعدا) سيشكل الحكومة المقبلة.

ويشار إلى أن ماليزيا شهدت تشكيل 3 حكومات في السنوات الأربع الأخيرة.

المصدر : وكالات