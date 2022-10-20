نشطاء يتداولون وصية منسوبة للشهيد عدي التميمي وهذه آخر كلماته

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، اليوم الخميس، وصية منسوبة للشهيد عدي التميمي منفذ عمليتي شعفاط ومستوطنة معاليه أدوميم.

وجاء في كلمات الوصية المكتوبة بخط اليد على ورقة بسيطة: "أنا المطارد عدي التميمي من مخيم الشهداء شعفاط، عمليتي في حاجز شعفاط كانت نقطة في بحر النضال الهادر".

ما أعظمها من كلمات ولو كانت مختصرة لكنها ذات دلالات عظيمة .. "وأعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية ولكن نفذتها وأنا واضع هدفاً أساسي أن ثمرة العملية مئات الشباب يحملون البندقية من بعدي. " -من وصية الشهيد عدي التميمي pic.twitter.com/NqnIdgttM3 — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) October 20, 2022

وأضاف "أعلم أنني سأستشهد عاجلا أم آجلا، وأعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها، واضعا هدفا أساسيا أن ثمرة العملية مئات من الشباب ليحملوا البندقية من بعدي".

وذيلت الوصية بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أي بعد 3 أيام من تنفيذ التميمي عملية حاجز مخيم شعفاط.

وقد طاردت قوات الاحتلال التميمي على مدى 12 يوما، بعد تنفيذه عملية أولى على حاجز مخيم شعفاط أدت إلى مقتل جندية وإصابة أحد الحراس بجراح حرجة. وأمس الأربعاء، نفذ الشاب عملية ثانية عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم، أدت لإصابة أحد حراس المستوطنة.

"وبوصيكم وصية ما حدا يترك البارودة "#ابراهيم_النابلسي (١٩ عاماً) "هدفي أن أُحرك مئات الشباب ليحملوا البندقية بعدي"#عدي_التميمي (٢٣ عاماً) "إذا ضللتم الطريق فاتبعوا الشهداء" pic.twitter.com/rwZJykcm0X — أهل الهمة – الجامعة الأردنية (@hemmehJU) October 20, 2022

ولم يتسنَّ التأكد من صحة الوصية التي يتم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.