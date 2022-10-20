بالصور- ساحة التحرير في بغداد بحلة جديدة

افتتحت أمانة بغداد -أمس الأربعاء- ساحة التحرير وحديقة الأمة بعد تأهيلهما، لتظهرا بحلة جديدة تضمنت إنشاء نافورة كبيرة راقصة، ومسطحات خضراء بتصاميم مميزة ومنظومة إنارة حديثة، إلى جانب إنجاز صيانة نصب الحرية وسط الساحة.

وقام رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، بتفقد ساحة التحرير وحديقة الأمّة، بعد اكتمال أعمال تأهيلهما.

حُلة جديدة

مكانة ساحة التحرير

واكتسبت ساحة التحرير مؤخرا مكانة مرموقة لدى العراقيين، إذ تعتبر مركز المظاهرات و"ثورة تشرين" التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسقط فيها أو بالقرب منها عشرات القتلى ومئات الجرحى من المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية وتحسين ظروف المعيشة.

وتقع ساحة التحرير في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، وتحتوي على نصب كبير للفنان جواد سليم أنشئ عام 1961، وتحول بعد عام 2003 إلى مكان لتجمع المحتجين والمتظاهرين المؤيدين والمعارضين للحكومة العراقية.