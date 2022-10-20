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بالصور- ساحة التحرير في بغداد بحلة جديدة

افتتاح نصب ساحة التحرير وحديقة الامة في العاصمة بغداد بعد تطويرها
افتتاح نصب ساحة التحرير وحديقة الأمة في بغداد بعد أعمال التطوير (مواقع التواصل)
20/10/2022-|آخر تحديث: 20/10/202203:28 PM (مكة المكرمة)

افتتحت أمانة بغداد -أمس الأربعاء- ساحة التحرير وحديقة الأمة بعد تأهيلهما، لتظهرا بحلة جديدة تضمنت إنشاء نافورة كبيرة راقصة، ومسطحات خضراء بتصاميم مميزة ومنظومة إنارة حديثة، إلى جانب إنجاز صيانة نصب الحرية وسط الساحة.

جانب من حديقة الأمة وسط بغداد بعد تحديثها (مواقع التواصل)
جانب من حديقة الأمة وسط بغداد بعد تحديثها (مواقع التواصل)

وقام رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، بتفقد ساحة التحرير وحديقة الأمّة، بعد اكتمال أعمال تأهيلهما.

افتتاح نصب ساحة التحرير وحديقة الامة في العاصمة بغداد بعد تطويرها
حديقة الأمة وسط بغداد بحلتها الجديدة (مواقع التواصل)

 

 

حُلة جديدة

 

 

 

A general view of Tahrir square as demonstrators take part during the ongoing anti-government protests in Baghdad, Iraq November 5, 2019. REUTERS/Ahmed Jadallah TPX IMAGES OF THE DAY
ساحة التحرير وسط بغداد يعدها الكثير من العراقيين رمزا لمظاهرات أكتوبر/تشرين الأول (رويترز- أرشيف)

مكانة ساحة التحرير

واكتسبت ساحة التحرير مؤخرا مكانة مرموقة لدى العراقيين، إذ تعتبر مركز المظاهرات و"ثورة تشرين" التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسقط فيها أو بالقرب منها عشرات القتلى ومئات الجرحى من المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية وتحسين ظروف المعيشة.

وتقع ساحة التحرير في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، وتحتوي على نصب كبير للفنان جواد سليم أنشئ عام 1961، وتحول بعد عام 2003 إلى مكان لتجمع المحتجين والمتظاهرين المؤيدين والمعارضين للحكومة العراقية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي