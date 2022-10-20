أول تعليق من روسيا بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس

سخرت الدبلوماسية الروسية، اليوم الخميس، من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد 6 أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تليغرام، بعد دقائق من إعلان تراس استقالتها، إن "بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبّب به رئيس للوزراء".

وأضافت "سنتذكر خوذة على دبابة، وجهلا كارثيا، وجنازة الملكة فورا بعد لقائها ليز تراس".

وكانت المتحدثة تشير إلى صورة لليز تراس نشرت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ظهرت فيها على متن دبابة للجيش البريطاني في إستونيا تعتمر خوذة، وكانت لا تزال وزيرة للخارجية.

وكانت تراس تفقدت قوات بريطانية في ذروة توتر بين موسكو والغرب، قبل بضعة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي أدى إلى تدهور تاريخي للعلاقات بين لندن وموسكو.

وبعد تعيينها في بداية سبتمبر/أيلول الماضي، التقت تراس الملكة إليزابيث الثانية قبل يومين فقط من وفاتها.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها، بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وجاءت استقالة تراس المتوقعة عقب 6 أسابيع فقط من تولّيها المنصب وبعد أيام من ضغوط اضطرتها إلى الاعتذار أمس الأربعاء لارتكابها أخطاء، عقب تراجعها عن خطة اقتصادية أثارت فوضى في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه رفضت مطالبة المعارضة لها بالاستقالة من منصبها.