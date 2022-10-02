يؤيد منع أسلمة فرنسا.. ناشط يميني متطرف يدعو لإبادة المسلمين ويشعل مواقع التواصل

استنكر ناشطون في وسائط التواصل الاجتماعي في فرنسا استضافة الناشط اليميني المتطرف باتريك غاردان في أحد البرامج التلفزيونية، خاصة أنه دعا لإبادة المسلمين وساند إرهابي نيوزيلندا الذي قتل 49 شخصا في مسجدين قبل عامين.

ولم ير الناشط باتريك غاردان في تصريحاته خلال استضافته في برنامج "تي بي إم بي" الذي تبثه قناة "سي 8" الفرنسية- أي مشكلة في هجوم نيوزينلدا الإرهابي.

وقال غاردان إنه "يملك مشكلة حقيقية مع الإسلام كدين والقرآن (الكريم) ككتاب سماوي"، وفق قوله.

ووضع غاردان خلال تصريحاته -التي نقلها ناشطون- 49 ضحية من المسلمين في ميزان مع 137 آخرين ذهبوا ضحية هجمات باريس عام 2015 التي شملت مسرح "باتاكلان" ومحيط ملعب فرنسا وضاحية سان دوني الباريسية.

Donc y a un mec qui a clairement fait l’apologie du terrorisme et un appel au meurte des musulmans en direct sur #TPMP et t’as geraldine maillet qui dit : « faut le comprendre, il a perdu sa fille… ». Leur islamophobie de comptoir n’est plus acceptable !!! @Cyrilhanouna pic.twitter.com/x0xBEs7Amh — Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) September 30, 2022

وبرر غاردان مساندته لإرهابي نيوزلندا من منطلق أنه لا يجب أن نفعل بالآخرين ما نرفضه لأنفسنا، في رسالة للمسلمين الذين رفضوا الهجوم الإرهابي على المسجدين، مضيفا بالقول "تم اغتيال 137 شخصا هنا في باتاكلان و49 شخصا" هناك، ثم هز برأسه مقللا من قيمة الضحايا المسلمين.

وقال إنه "يشكر الله" لأن فرنسا ما زالت تحتوي على طائفة يهودية ولم تتم أسلمتها كاملة رغم جهود البعض من أجل ذلك.

وتساءل ناشطون: كيف سيكون التصرف لو تكلم مسلم عن المسيحيين بتلك الطريقة؟ وهل كان ستتم استضافته عبر القنوات أو منحه منبرا إعلاميا يتحدث فيه؟ وفق تساؤلاتهم.

Le racisme n’est pas une opinion mais un délit. Honteux🤮 ! #TPMP pic.twitter.com/pp6nWJipDq — Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) September 30, 2022

وأجاب المحامي نبيل بودي عن سؤال المغردين بتأكيده أن العديد من موكليه حوكموا وتمت إدانتهم بسبب مواقف أقل من مواقف غاردان بكثير، وذلك بسبب ديانتهم الإسلامية، وفق قوله.

Pour moins que ça mes clients ont été poursuivis et condamnés pour apologie du terrorisme. https://t.co/cuC6uT8CDW — Nabil Boudi (@BoudiNabil) October 1, 2022

وقالت الصحفية والناشطة فايزة بن محمد إن خطاب غاردان نتيجة لما تم الترويج له عبر الساحات السياسية والإعلامية من اليمين المتطرف، وهو منهج التطبيع مع كل أفعال الإسلاموفوبيا التي تنامت بشكل كبير.

Scandaleux ! La justice doit être immédiatement saisie et cet homme faisant l’apologie de meurtre et du terrorisme traduit devant nos tribunaux @GDarmanin @E_DupondM . Ces discours de haine à la TV, ça suffit ! https://t.co/EKkMNpLLRH — Jérôme Payen (@jeromepayen) October 2, 2022

وفقد باتريك غاردان ابنته خلال هجمات مسرح باتاكلان بباريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي راح ضحيتها 137 شخصا.