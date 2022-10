يؤيد منع أسلمة فرنسا.. ناشط يميني متطرف يدعو لإبادة المسلمين ويشعل مواقع التواصل

استنكر ناشطون في وسائط التواصل الاجتماعي في فرنسا استضافة الناشط اليميني المتطرف باتريك غاردان في أحد البرامج التلفزيونية، خاصة أنه دعا لإبادة المسلمين وساند إرهابي نيوزيلندا الذي قتل 49 شخصا في مسجدين قبل عامين.

ولم ير الناشط باتريك غاردان في تصريحاته خلال استضافته في برنامج "تي بي إم بي" الذي تبثه قناة "سي 8" الفرنسية- أي مشكلة في هجوم نيوزينلدا الإرهابي.

وقال غاردان إنه "يملك مشكلة حقيقية مع الإسلام كدين والقرآن (الكريم) ككتاب سماوي"، وفق قوله.

ووضع غاردان خلال تصريحاته -التي نقلها ناشطون- 49 ضحية من المسلمين في ميزان مع 137 آخرين ذهبوا ضحية هجمات باريس عام 2015 التي شملت مسرح "باتاكلان" ومحيط ملعب فرنسا وضاحية سان دوني الباريسية.

Donc y a un mec qui a clairement fait l’apologie du terrorisme et un appel au meurte des musulmans en direct sur #TPMP et t’as geraldine maillet qui dit : « faut le comprendre, il a perdu sa fille… ». Leur islamophobie de comptoir n’est plus acceptable !!! @Cyrilhanouna pic.twitter.com/x0xBEs7Amh

— Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) September 30, 2022