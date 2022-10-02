وكالة إيرانية: وساطة قطرية قادت لاتفاق الإفراج عن السجناء بين واشنطن وطهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الإفراج المتزامن عن السجناء الإيرانيين والأميركيين وتحرير 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، تم بوساطة من دولة قطر. وأضافت الوكالة أن سويسرا والأمم المتحدة شاركتا في هذه العملية كقنوات اتصال.

وكانت وكالة نور نيوز الإيرانية للأنباء أفادت -مساء أمس السبت- بأن دولة في المنطقة توسطت بين إيران والولايات المتحدة، من أجل "الإفراج المتزامن عن سجناء".

وجاء ذلك بعد ساعات من إفراج طهران بشكل مؤقت عن المعتقل الأميركي ذي الأصل الإيراني سيامك نمازي، المسجون في طهران منذ ما يقرب من 7 سنوات.

وقالت نور نيوز (شبه الرسمية) إنه "جرت في الأسابيع الأخيرة محادثات مكثفة بوساطة دولة في المنطقة، من أجل الإفراج عن سجناء إيرانيين وأميركيين"، كما ذكرت أن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية، سيُفرج عنها قريبا.

وفي أغسطس/آب، قالت إيران إنها مستعدة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تويتر إن "سيامك نمازي قضى حتى الآن 2500 يوم محتجزا ظلما" في إيران، وإن واشنطن عازمة على تأمين حرية جميع الأميركيين المحتجزين هناك.

وتسعى طهران للإفراج عن أكثر من 10 من مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة، بينهم 7 من أصحاب الجنسية المزدوجة للبلدين، وإيرانيان لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و4 ليس لديهم وضع قانوني هناك.