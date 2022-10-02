وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان هاتفيا إحياء الاتفاق النووي

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث ناقش الوزيران ملف الاتفاق النووي وقضايا أخرى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشتركة مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية القطري أكد لنظيره الإيراني تطلع دولة قطر إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف.

كما أكد الوزير القطري أن ذلك يصبّ في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.

وما زالت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن جارية لإحياء الاتفاق النووي -الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018- في العاصمة النمساوية منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.