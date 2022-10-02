قرار جديد من المحكمة العليا في باكستان بشأن اعتقال عمران خان

منحت محكمة العاصمة العليا في باكستان رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان "كفالة مؤقتة" صباح اليوم الأحد، وهو ما يحول دون اعتقاله من قبل مئات رجال الشرطة الذين يتجمعون حول منزله منذ مساء أمس بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه.

وقالت المحكمة في حيثيات الكفالة المؤقتة إنه يتعين على عمران خان المثول أمامها مجددا قبل السابع من الشهر الجاري لتبيان موقفه القانوني في قضية ازدراء القضاء المرفوعة ضده على خلفية اتهامه وتهديده بشكل علني قاضية بالمحكمة.

وجاءت المحاكمة على خلفية خطاب ألقاه خان بالعاصمة إسلام آباد في 20 أغسطس/آب الماضي، تعهد خلاله بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، كما قال إن أحد مساعديه المقربين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله، في إشارة إلى شهباز جيل.

وقالت شرطة إسلام آباد -في بيان- "بعد أن أسقطت المحكمة العليا بالعاصمة تهمة الإرهاب في القضية المسجلة بتاريخ 20 أغسطس/آب الماضي ضد عمران خان بسبب تصريحاته، تمت إحالة القضية إلى محكمة الجلسات، ولم يحصل رئيس الوزراء السابق على كفالة من هناك"، حسب صحيفة "داون" المحلية.

إجراء قانوني

وأوضح البيان أن "عمران خان لم يحضر الجلسة الأخيرة للمحكمة بشأن هذه المسألة، وبالتالي صدرت مذكرة اعتقال بحقه لضمان حضوره"، مؤكدا أن المذكرة "قانونية".

وأطلقت السلطات الباكستانية في أغسطس/آب الماضي سراح خان، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، وأُفرج عنه بكفالة مالية، حسب ما أعلنه مسؤول في حزبه.

في السياق ذاته، أعلنت الحكومة الباكستانية أنها بصدد اتخاذ إجراء قانوني بحق عمران خان.

وقالت الحكومة إن خان ووزير الخارجية السابق والأمين العام لحزبه اشتركوا في ارتكاب جرم إتلاف وتغيير محتوى رسالة دبلوماسية بعثها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وكان عمران خان رأى أن الوثيقة المشار إليها دليل على تآمر واشنطن مع معارضيه لإسقاط حكومته في أبريل/نيسان الماضي.