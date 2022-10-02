وجها لوجه.. أنقرة تبلغ واشنطن موقفا صارما حيال أزمة جزر إيجة مع اليونان

أفادت وكالة الأناضول بأن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أبلغ اليوم الأحد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قلق بلاده من استفزازات اليونان الأخيرة، وما وصفه بخرق أثينا القانون الدولي.

وقالت الوكالة إن قالن وسوليفان بحثا خلال اجتماعهما اليوم الأحد بإسطنبول العلاقات السياسية التركية الأميركية، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وشدد قالن على أن تركيا لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها في بحري إيجة والمتوسط، وأن ممارسات اليونان "الاستفزازية والمنافية للقانون الدولي غير مقبولة"، وفق تعبيره.

وفي شأن آخر، أشار الجانبان إلى ضرورة التركيز على الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، في أقرب وقت ممكن وفق القانون الدولي.

كما بحث قالن وسوليفان قضايا إقليمية مختلفة؛ منها الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتطورات في بحري إيجة والمتوسط وجنوب القوقاز.

وقبل أسبوع، بعثت تركيا مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة، طالبت فيها بمراعاة وضع جزر شرقي إيجة، واتخاذ التدابير لعدم استخدام الأسلحة في انتهاك وضعها بوصفها جزرا منزوعة السلاح.

وجاء الاحتجاج التركي على خلفية نشر أثينا مدرعات أميركية الصنع في جزيرتي ميديللي (ليسبوس)، وساقيز (خيوس).