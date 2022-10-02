إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار استهدف مستوطنين جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد جنود الاحتلال أصيب بجروح وصفت بالخفيفة جراء إطلاق نار استهدف مجموعة مستوطنين تظاهروا عند إحدى المستوطنات جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت نفس المصادر إن قوات كبيرة تابعة لجيش الاحتلال بدأت تجري في محيط موقع إطلاق النار عمليات بحث وتمشيط ومداهمة للقرى الفلسطينية بحثا عن منفذ العملية.

من جهتها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن جنديا إسرائيليا أصيب في ساقه، إثر إطلاق النار قرب مدخل نابلس.

وبحسب القناة، نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون التطرق إلى حالته الصحية أو إذا كانت حياته في خطر.

يذكر أن عشرات المستوطنين كانوا يتظاهرون بحماية قوات الاحتلال بالقرب من المدخل الجنوبي لمدينة نابلس احتجاجا على ما وصفوه بتعرضهم لعنف من قبل الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية توترا بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال أسفر عن استشهاد 88 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6 آلاف و700 منذ بداية العام وحتى 26 سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب الأمم المتحدة.