ردود لبنانية إيجابية.. ولبيد: مسودة الاتفاق الأميركي لترسيم الحدود البحرية تصون مصالح إسرائيل

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد موافقة أولية -اليوم الأحد- على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، في حين رأى مسؤولون لبنانيون أن مسودة الاتفاق "إيجابية".

وقال لبيد -أمام الحكومة- إن المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل، معربا في الوقت ذاته عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط "إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه".

وقال لبيد إن الموافقة الإسرائيلية على المشروع ستنتظر الاستشارات القانونية.

وفي الجانب اللبناني، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن مسودة الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل "إيجابية"، لكن يجب دراستها قبل إعطاء الرد النهائي عليها، حسب تصريحات نشرها مكتبه.

ورأى بري أن المسودة "تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية" التي ترفض أن يكون لاتفاق الحدود البحرية أي تأثير على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وأشار إلى أن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية "ويستلزم درسا قبل إعطاء الرد النهائي عليه".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال -في كلمة تلفزيونية أمس السبت- إن تسلم لبنان عرضا مكتوبا من الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود خطوة مهمة جدا، مضيفا أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في هذا الشأن.





كما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر لبناني -وصفته بالمطلع رفيع المستوى- أن المقترح الأميركي الذي تسلمته بيروت بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "إيجابي".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "المقترح يحفظ للبنان حقوقه في حقل قانا والخط الحدودي البحري 23 والحقول الغازية كاملة (ضمن حدوده)".

ويقع الجزء الشمالي من حقل قانا في البقعة الجغرافية البحرية رقم 9، وضمن الخط 23 الذي يعده لبنان حدوده البحرية، وفقا للخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، في حين يقع الجزء الجنوبي منه ضمن المنطقة التي تعدها إسرائيل تابعة لها.

وتابع المصدر أن "المقترح إيجابي من حيث المبدأ، وسيكون بإمكان شركة توتال (الفرنسية بناء على اتفاقية موقعة سابقا مع بيروت) البدء بالتنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وأمس السبت، تسلم كل من رؤساء الجمهورية ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي، والبرلمان نبيه بري، من سفيرة واشنطن دوروثي شيا، مقترحا من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل.