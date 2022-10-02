بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة.. مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية

صدر في الكويت أمر أميري بقبول استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح واستمرارها في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر بيان بمحافظة حولي، قرب العاصمة الكويت، الذي رفع إلى ولي العهد كتاب استقالة الحكومة.

وتأتي هذه الاستقالة عقب الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة، وفقا لمقتضيات الدستور. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة الجديد أولى جلساته في 11 من الشهر الجاري، وفقا لمرسوم صدر بهذا الشأن.

وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية على أن تتشكل الحكومة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وأجريت الخميس الماضي الانتخابات البرلمانية، وشهدت نسبة تغيير ما يقارب 54%، إذ خرج 20 نائبا من المجلس الماضي، منهم 3 وزراء كانت الحكومة اختارتهم وهم نواب للانضمام إليها.

وكانت الحكومة الكويتية شُكلت في 24 يوليو/تموز الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهي أول حكومة له عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على خلفية استجوابه من البرلمان.

وحكومة الصباح هي الرابعة في عهد والده أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والأربعون منذ تشكيل أول حكومة في يناير/كانون الثاني 1962، وفق رصد لوكالة الأناضول.