الإفراج عن 7 أميركيين وفنزويلييْن في صفقة لتبادل السجناء

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت إفراج فنزويلا عن 7 سجناء أميركيين لديها "بعد أعوام من الاعتقال غير المبرر"، كما أكدت كراكاس الإفراج عن فنزويليَّين اثنين من السجون الأميركية.

وقال بايدن في بيان "اليوم، بعد أعوام من الاعتقال غير المبرر في فنزويلا، نعيد إلى الوطن خورخي توليدو وتوموي فاديل وإليريو زامبرانو وخوسيه لويس زامبرانو وخوسيه بيريرا وماثيو هيث وعثمان خان".

وأكد الرئيس الأميركي "التزامه الراسخ" بالإفراج عن أي أميركي أسير أو معتقل من دون وجه حق في كل أنحاء العالم.

ولم يشر بايدن إلى صفقة تبادل السجناء، على الرغم من أن الإعلانين صدرا بشكل شبه متزامن.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الأميركيين السبعة هم "حاليا في طريقهم إلى بيوتهم وعائلاتهم في الولايات المتحدة".

بدوره، رحب وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالإفراج عن الرعايا الأميركيين السبعة "المحتجزين ظلما" في فنزويلا، وقال في تغريدة إن بلاده لن تتوقف عن العمل حتى يعود جميع المحتجزين الأميركيين في جميع أنحاء العالم إلى منازلهم.

We welcome the long overdue release and return of seven U.S. nationals, wrongfully detained in Venezuela. We will never stop working until all U.S. nationals held hostage or wrongfully detained around the world are home.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 1, 2022