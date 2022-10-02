اعتقلت 6 فلسطينيين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ مناورة عسكرية في شمال الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين وسط حالة تأهب أمني وتعزيزات عسكرية في أرجاء الضفة، وذلك قبيل بدء إسرائيل مناورات عسكرية في شمال الضفة الغربية مساء اليوم الأحد.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات تركزت في كل من بلدة عزون شرق قلقيلية وبلدة بيتا جنوب نابلس وبيت لحم والقدس. وكانت قوات الاحتلال قد دهمت منازل المواطنين واقتادت المعتقلين إلى معسكرات التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال.

يأتي ذلك قبيل انطلاق مناورة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية تبدأ مساء اليوم وتنتهي في ساعة متأخرة من الليلة، وفق بيان عسكري للجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه المناورات العسكرية وسط حالة من التأهب الأمني وتعزيزات دفعت بها سلطات الاحتلال إلى أرجاء الضفة الغربية وتحديدا منطقتي جنين ونابلس، وذلك تحسبا من وقوع هجمات فلسطينية في عطلة الأعياد اليهودية المتواصلة منذ أكثر من أسبوع وتمتد نحو شهر.

واستشهد أمس السبت شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن فايز خالد دمدوم (18 عاما) "استشهد متأثرا بجروح حرجة إثر إصابته بالرصاص الحي في العنق من قبل جنود الاحتلال، ببلدة العيزرية في القدس".

ونشر ناشطون مقاطع فيديو لشاب مخضب بالدماء، من دون أن تتوفر معلومات إضافية عن ظروف استهدافه.

وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية إن "أعمال شغب" وقعت وتم خلالها "تحييد مهاجم".