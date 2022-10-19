وزير الطاقة السعودي: أضعنا 40 عاما وكان بإمكاننا أن نكون في الصناعة مثل الهند والصين

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء "حسرة كبرى أننا أضعنا 40 عاما وكان بإمكاننا أن نكون مثل الهند والصين في مجال الصناعة".

وأضاف الوزير خلال حوار ضمن فعالية "وطن يصنع" التي تشهد تسليطا للضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء "أن توفير الطاقة يُعد من أهم المحفّزات لبناء صناعات واعدة".

وأشار "إلى أهمية تعاون جميع القطاعات ووزاراتها فيما بينها للنجاح في تطوير الصناعات المحلية".

وتابع الوزير "لقد أضعنا 40 سنة كان باستطاعتنا أن نكون خلالها مثل الهند والصين في مجال الصناعة، ولكننا قررنا ألا نضيع وقتًا آخر بهذه الإستراتيجية الجديدة للصناعة".

سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: الحسرة الكبرى .. أننا أضعنا 40 سنة ، كان بإمكاننا أن نكون مثل الهند و الصين في مجال الصناعة. –pic.twitter.com/fXiGfOfkf5 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 19, 2022

وأضاف "ننتج 38 مليون طن من المواد البتروكيماوية لكننا لا نستفيد إلا من 6 ملايين طن للصناعات التحويلية".

وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة.

وحددت الإستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، وتستهدف تحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.