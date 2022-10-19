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كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية لإرسال "تحذير شديد" للجارة الجنوبية

Towed 155mm Howitzers fire during an artillery drill in Inje, near the demilitarized zone (DMZ) which separates the two Koreas in this picture provided by South Korean Army and released by Yonhap on March 27, 2014. South Korea's military on Thursday seized a North Korean fishing boat that it said had crossed a disputed maritime border after ignoring warnings to retreat amid growing tension between the two sides. The incident comes as the North faces renewed pressure from the international community after it fired two mid-range missiles on Wednesday just as the leaders of South Korea, Japan and the United States
تدريبات بالمدفعية أجرتها كوريا الشمالية سابقا قرب الحدود (رويترز)
19/10/2022

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك عقب بدء سول تدريبات دفاعية سنوية تهدف لزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.

وردت بيونغ يانغ في وقت لاحق قائلة إن إطلاق القذائف يهدف لإرسال "تحذير شديد" إلى سول ردا على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية في وقت سابق الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن "مناورات الحرب على الشمال تجري بطريقة محمومة"، وأضافت، بحسب بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية، "من أجل إرسال تحذير شديد مجددا، تم التأكد من إطلاق وحدات الجيش الشعبي الكوري على الجبهتين الشرقية والغربية نيرانا تهديدية تحذيرية باتجاه البحرين الشرقي والغربي، كإجراء عسكري مضاد قوي".

وتابعت "على الأعداء التوقف فورا عن الاستفزازات المتهورة والتحريضية التي تصعد التوتر العسكري في منطقة الجبهة".

وبدأت قوات كوريا الجنوبية يوم الاثنين تدريبات "هوجوك" العسكرية، التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت، وهي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها سول في الأسابيع الماضية، ومن بينها أنشطة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان.

المصدر : رويترز