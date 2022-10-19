قوات ليبية تنقذ عشرات المهاجرين وتحرر آخرين مختطفين

أنقذت سرية عسكرية ليبية من منطقة تاجوراء (شرق طرابلس) عشرات المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة قضوا أياما عدة بضواحي مدينة ترهونة (80 كيلومترا تقريبا جنوب شرق العاصمة)، وكانوا يستعدون للهجرة نحو شواطئ جنوب أوروبا.

وقالت مصادر أمنية ليبية إن المهاجرين كانوا في وضع صعب، وإن القوة العسكرية التي عثرت عليهم وفرت لهم مساعدات طبية وغذائية قبل إحالتهم إلى أحد مراكز الإيواء الحكومية.

كما أعلن اللواء "444 قتال" تحرير 9 مهاجرين من بلدان أفريقية كانوا مختطَفين لدى مجموعة مسلحة، طالبت عائلاتهم بفدية لإطلاق سراحهم وإلا قتلتهم، مؤكدا أنه اعتقلَ الخاطفين وسيحيلهم إلى جهات الاختصاص الأمنية.

يذكر أن ليبيا المطلة على البحر المتوسط، نقطة عبور لمهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل وهربا من حروب واضطرابات وأوضاع اقتصادية متدهورة في بلدانهم، ومعظم هؤلاء المهاجرين من جنسيات أفريقية.

ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية الليبية أواخر عام 2021، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين في مراكز الإيواء الليبية نحو 700 ألف، يعانون من ظروف إنسانية سيئة، بحسب منظمات دولية، اتهمت مرارا مليشيات ليبية محلية بالاتجار في البشر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية أحمد حمزة أن مهربين قتلوا 15 شخصا من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة في مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس.