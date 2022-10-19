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قلّد شخصية السفاح بمسلسل "دامر".. وزير فرنسي سابق في مرمى الانتقادات

European Railway Summit in Saint-Denis, near Paris
وزير النقل الفرنسي السابق جان باتيست جباري (رويترز- أرشيف)
19/10/2022

واجه وزير فرنسي سابق انتقادات واسعة عبر منصات التواصل، بعد نشره مقطع فيديو -عبر حسابه في "تيك توك" (TikTok)- يقلد فيه حركة شهيرة لبطل مسلسل "السفاح دامر"، الذي عرضته شبكة "نتفليكس" (Netflix) مؤخرا.

وكانت شبكة نتفليكس طرحت بداية الشهر الماضي مسلسل "دامر"، الذي يروي قصة السفاح والقاتل المتسلسل الأميركي جيفري دامر الذي قتل 17 شخصًا بين عامي 1978 و1991، وحُكم عليه بالسجن 15 مؤبدا متتالية، ثم قتل على يد سجين آخر عام 1994 بالولايات المتحدة.

ونشر وزير النقل السابق جان باتيست جباري مقطع فيديو -عبر حسابه في تيك توك- وهو يقلد حركة السفاح جيفري دامر الشهيرة، حسبما جاءت في المسلسل الذي حقق انتشارا واسعا، وتصدر المشاهدات ليصبح ضمن العشرة الأوائل الأكثر مشاهدة على نتفليكس أسبوعيا.

ونشر جباري مقطع الفيديو عقب حديث حكومة إليزابيث بورن عن تمرير قانون المالية حسب المادة 49-3 من الدستور، من دون المرور تحت قبتي البرلمان، سواء الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ.

صدمة وانتقاد

وعبر مغردون عن صدمتهم، بسبب الفيديو الذي يعبر حقيقة عن الفكر الذي جاء به الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فرنسا، على حد تعبيرهم.

وقال مغردون إن الوزير السابق لا يعي خطورة ما يفعله عبر حسابه على تيك توك الذي يتابعه فيه أكثر من مليون متابع.

ودفعت هذه الانتقادات الوزير السابق إلى حذف مقطع الفيديو من حسابه، بعد تلقيه انتقادات كبيرة.

 

وقال مغرد يدعى إبراهيم إنه مصدوم، "كيف يمكنك المزاح بشأن قاتل متسلسل من آكلي لحوم البشر قام بذبح السود؟ إنه ليس خيالا، إنه واقع"، مشيرا إلى أنه فضلا عن كل ذلك فإن مرتكب هذا الأمر وزير سابق للجمهورية.

من جانبه، قال مغرد آخر إن هذا الرجل السطحي -في إشارة إلى الوزير السابق جباري- "كان أكثر وزير عديم الفائدة في وزارة النقل منذ وقت طويل، أمضى وقته في لعب دور المؤثر على تيك توك، بدلا من التفكير في إستراتيجية تنقل وطنية"، وفق وصف المغرد.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند