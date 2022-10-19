قلّد شخصية السفاح بمسلسل "دامر".. وزير فرنسي سابق في مرمى الانتقادات

واجه وزير فرنسي سابق انتقادات واسعة عبر منصات التواصل، بعد نشره مقطع فيديو -عبر حسابه في "تيك توك" (TikTok)- يقلد فيه حركة شهيرة لبطل مسلسل "السفاح دامر"، الذي عرضته شبكة "نتفليكس" (Netflix) مؤخرا.

وكانت شبكة نتفليكس طرحت بداية الشهر الماضي مسلسل "دامر"، الذي يروي قصة السفاح والقاتل المتسلسل الأميركي جيفري دامر الذي قتل 17 شخصًا بين عامي 1978 و1991، وحُكم عليه بالسجن 15 مؤبدا متتالية، ثم قتل على يد سجين آخر عام 1994 بالولايات المتحدة.

ونشر وزير النقل السابق جان باتيست جباري مقطع فيديو -عبر حسابه في تيك توك- وهو يقلد حركة السفاح جيفري دامر الشهيرة، حسبما جاءت في المسلسل الذي حقق انتشارا واسعا، وتصدر المشاهدات ليصبح ضمن العشرة الأوائل الأكثر مشاهدة على نتفليكس أسبوعيا.

ونشر جباري مقطع الفيديو عقب حديث حكومة إليزابيث بورن عن تمرير قانون المالية حسب المادة 49-3 من الدستور، من دون المرور تحت قبتي البرلمان، سواء الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ.

Imaginez qu’un ancien ministre, suivi par des centaines de milliers de personnes, ironise sur le 49-3 en incluant une petite réf à Dahmer, le tueur en série qui a profité du racisme structurel & de l’homophobie pour commettre ses crimes aux USA. Ouais, je sais…Mais imagine. pic.twitter.com/qZfyK8alU2 — Sihame Assbague (@s_assbague) October 17, 2022

صدمة وانتقاد

وعبر مغردون عن صدمتهم، بسبب الفيديو الذي يعبر حقيقة عن الفكر الذي جاء به الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فرنسا، على حد تعبيرهم.

وقال مغردون إن الوزير السابق لا يعي خطورة ما يفعله عبر حسابه على تيك توك الذي يتابعه فيه أكثر من مليون متابع.

ودفعت هذه الانتقادات الوزير السابق إلى حذف مقطع الفيديو من حسابه، بعد تلقيه انتقادات كبيرة.

La vidéo de Djebbari a été supprimée après avoir été vue des dizaines de milliers de fois et suscité des centaines de commentaires d’indignation. — Sihame Assbague (@s_assbague) October 17, 2022

وقال مغرد يدعى إبراهيم إنه مصدوم، "كيف يمكنك المزاح بشأن قاتل متسلسل من آكلي لحوم البشر قام بذبح السود؟ إنه ليس خيالا، إنه واقع"، مشيرا إلى أنه فضلا عن كل ذلك فإن مرتكب هذا الأمر وزير سابق للجمهورية.

Ce type superficiel a été le ministre des transports le plus nul depuis longtemps. Il a passé son temps à jouer à l’influenceur sur TikTok au lieu de réfléchir à une stratégie nationale de mobilité. Le résultat, c’est ceci : pic.twitter.com/6NOhHSg4eF — vince13👀8 ·🔻ت (@vince13008) October 17, 2022

من جانبه، قال مغرد آخر إن هذا الرجل السطحي -في إشارة إلى الوزير السابق جباري- "كان أكثر وزير عديم الفائدة في وزارة النقل منذ وقت طويل، أمضى وقته في لعب دور المؤثر على تيك توك، بدلا من التفكير في إستراتيجية تنقل وطنية"، وفق وصف المغرد.