نيويورك تايمز: الحرس الثوري الإيراني أرسل مدربين لمساعدة روسيا بتشغيل الطائرات المسيرة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إيران أرسلت مدربين من الحرس الثوري الإيراني إلى شبه جزيرة القرم، لمساعدة الجيش الروسي في حل مشاكل في سرب الطائرات المسيرة التي اشتراها من طهران، وفقا للصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن المصادر استقت معلوماتها من تقارير سرية للاستخبارات الأميركية، مشيرة إلى أن المدربين الإيرانيين يعملون داخل قاعدة عسكرية روسية في القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، وهو المكان الذي تمركزت فيه الطائرات المسيرة منذ وصولها من إيران.

وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إنه عندما أرسلت إيران أول شحنة من المسيرات إلى روسيا، تعطل بعضها بسبب أخطاء المشغلين الروس، كما وقعت أيضا مشاكل ميكانيكية في بعض الطائرات قللت فاعليتها.

وقالت نيويورك تايمز إن المسيرات الإيرانية أصبحت سلاحا هاما لروسيا، إذ استخدمته في الضربات الواسعة التي نفذتها في أنحاء أوكرانيا ضد البنية التحتية للكهرباء والطاقة، مشيرة إلى أن إرسال المدربين الإيرانيين يتزامن على ما يبدو مع التوسع في استخدام هذا السلاح.

بيد أن طهران رفضت مرارا الاتهامات الغربية بتزويدها الجيش الروسي بطائرات مسيرة، وأكدت أنها ليست طرفا في الحرب الدائرة بأوكرانيا.