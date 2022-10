قاوم حتى اللحظة الأخيرة.. فيديو يوثق استشهاد منفذ عملية شعفاط بعد اشتباكه مع جنود الاحتلال

قال مراسل الجزيرة إن عدي التميمي، منفذ عملية شعفاط، استشهد مساء اليوم الأربعاء بعد إطلاقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المراسل -نقلا عن أجهزة الأمن الإسرائيلية- إن التميمي كان قد وصل مدخل مستوطنة معالي أدوميم الواقعة شرق القدس المحتلة وأطلق النار على حاجز يقف فيه حراس أمن المستوطنة، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة قبل أن يقتل شهيدا برصاص حراس آخرين.

وقد أظهر شريط فيديو تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين التميمي وحراس أمن المستوطنة. وظهر التميمي وهو يواصل إطلاق النار رغم استهدافه بوابل من الرصاص.

This is not Hollywood. This is not a scene from a movie.

This is a #Palestinian who is fighting for his occupied land till his very last breath. #عدي_التميمي pic.twitter.com/8YgBrehzf5

— ayausif (@ayausif2) October 19, 2022