عاجل | الجيش الأوكراني: إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف خلال ساعات الليل والصباح

الجيش الأوكراني: إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف خلال ساعات الليل والصباح

السلطات الموالية لروسيا في خيرسون: القوات الأوكرانية على مشارف خيرسون وتسحب آليتها العسكرية إلى المقاطعة

السلطات الموالية لروسيا في خيرسون: وجهنا دعوة لسكان المقاطعة لإخلاء المنطقة سريعا إثر تهديد أوكراني بقصفها

عمدة سيفاستوبول: الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة بالقرب من مطار بيلبيك في سيفاستوبول بالقرم

السلطات المحلية بمدينة إينيردغودار الموالية لروسيا: أوكرانيا تقصف المدينة بصواريخ أميركية من طراز هيمارس