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عاجل | الجيش الأوكراني: إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف خلال ساعات الليل والصباح

19/10/2022-|آخر تحديث: 19/10/202210:22 AM (مكة المكرمة)

الجيش الأوكراني: إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف خلال ساعات الليل والصباح

السلطات الموالية لروسيا في خيرسون: القوات الأوكرانية على مشارف خيرسون وتسحب آليتها العسكرية إلى المقاطعة

السلطات الموالية لروسيا في خيرسون: وجهنا دعوة لسكان المقاطعة لإخلاء المنطقة سريعا إثر تهديد أوكراني بقصفها

عمدة سيفاستوبول: الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة بالقرب من مطار بيلبيك في سيفاستوبول بالقرم

السلطات المحلية بمدينة إينيردغودار الموالية لروسيا: أوكرانيا تقصف المدينة بصواريخ أميركية من طراز هيمارس

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة