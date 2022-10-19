عاجل | الجيش الأوكراني: إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف خلال ساعات الليل والصباح
19/10/2022-|آخر تحديث: 19/10/202210:22 AM (مكة المكرمة)
الجيش الأوكراني: إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف خلال ساعات الليل والصباح
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المصدر : الجزيرة