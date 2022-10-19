قصف روسيا لأوكرانيا بمسيّرات إيرانية.. أوروبا تتوعد والكرملين يعلق وخامنئي يدخل على الخط

توعد الاتحاد الأوروبي إيران بعقوبات، ردا على بيعها لروسيا طائرات مسيرة تستخدمها في قصف أوكرانيا، وفي حين تحدث المرشد الإيراني عن الموضوع، نأى الكرملين عن الخوض في التفاصيل.

وقال الاتحاد الأوروبي -اليوم الأربعاء- إن لديه أدلة كافية لفرض عقوبات على إيران، لإمدادها روسيا بالمسيّرات التي تستخدمها في الحرب على أوكرانيا.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات إيرانية في الأيام المقبلة على خلفية مبيعات الأسلحة إلى روسيا، وأضافت المصادر أن العقوبات ستشمل 5 أفراد و3 مؤسسات، وستناقش العقوبات اليوم قبيل القمة الأوروبية.

الكرملين

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الكرملين ليست لديه معلومات بشأن الحديث عن شراء بلاده طائرات مسيّرة انتحارية من إيران.

وأوضح بيسكوف أن هذه المسائل تخص وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن بلاده تستخدم آليات وأسلحة روسية تحمل أسماء روسية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا، وفق تعبيره.

المرشد الإيراني

من جهته، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "من كان يقول إن المسيّرات الإيرانية صور مفبركة أصبح يحذر الآن من خطورتها".

وأضاف "يريدون محاسبة إيران من خلال مساءلتها لماذا تبيع أسلحتها لهذا الطرف أو ذاك".

وقال خامنئي "لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم، وحققنا إنجازات في هذا المجال".