بايدن يقرر سحب 15 مليون برميل إضافي من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن سيعلن -اليوم الأربعاء- قرارا بسحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الإستراتيجي، لضخها في السوق الأميركية بهدف خفض أسعار المحروقات.

وأكد المسؤول الأميركي أن بايدن لا يستبعد سحب كميات أخرى إذا لزم الأمر.

وهذه الكمية التي سيتم ضخها في السوق في ديسمبر/كانون الأول المقبل تمثل الجزء الأخير المتبقي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في مارس/آذار الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونص هذا البرنامج على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي.

ويأتي قرار سحب الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي المقرر إجراؤها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.