حماس تعلن الإفراج عن ممثلها السابق في السعودية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأربعاء- أن السعودية أفرجت عن ممثلها السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بعد 3 سنوات من الاعتقال.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق إن الخضري (83 عاما) نُقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ونشر على حسابه في تويتر صورة جمعته مع الخضري خلال مكالمة فيديو.

وعبّر الرشق عن الأمل في أن يكون الإفراج عن الخضري "مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".

وشكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس السلطات الأردنية لموافقتها على استقبال القيادي المفرج عنه محمد الخضري لتلقي العلاج.

من جهته، أكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع الإفراج عن الخضري، وأعرب عن الأمل في أن يكون ذلك خطوة على طريق إنهاء وتسوية قضية جميع المعتقلين من أبناء الحركة ومناصريها في المملكة.

وسبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حركة حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني.

وأغسطس/آب 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بحبس الخضري 15 عاما ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، وتراوحت الأحكام بين البراءة والحبس 22 عاما.

وديسمبر/كانون الأول 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.