وفاة مهسا أميني.. إيران تعلن عن إجراءات "قريبة" ضد دول "معادية" والاحتجاجات الطلابية تتواصل

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إن حكومة بلاده ستتخذ قريبا إجراءات للرد على قرارات بعض الدول التي وصفها بالمعادية للنظام الإيراني، في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات الطلابية في البلاد.

وأضاف جهرمي أن تقارير وزارة الاستخبارات الإيرانية كشفت أن بعض الدول تلعب دورا لاستغلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد للتدخل في شؤونها الداخلية.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ستعلن وضع 4 كيانات على الأقل و15 مسؤولا غربيا على قائمة الإرهاب؛ قالت إن لهم "دورا في فرض عقوبات اقتصادية على الإيرانيين، ودعم أعمال الشغب، وزعزعة الأمن في البلاد".

وقال الوزير إن "إجراءات هذه الشخصيات والكيانات الأجنبية تعدّ عملا إرهابيا، والعقوبات الأحادية الجانب تعد أدوات حديثة لانتهاك حقوق الإنسان"، وفق تعبيره.

وأكد عبد اللهيان أن الدول التي تفرض العقوبات على إيران "شجعت على أعمال الشغب في البلاد، ومواقفها تجاه وفاة الشابة مهسا أميني كاذبة وغير حقيقية".

تواصل الاحتجاجات

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الطلابية في عدد من الجامعات الإيرانية للمطالبة بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، والتنديد بمسؤولي النظام.

وشهدت جامعات عدة، في رشت وطهران وبهشتي وتبريز وشيراز، تجمعات رفع فيها الطلبة شعارات تطالب بالحرية للمرأة الإيرانية وتندد بقمع الاحتجاجات.

وقد أعلنت جمعيات طلابية أن السلطات الأمنية تواصل اعتقال عدد من طلبة الجامعات لمشاركتهم في الاحتجاجات، وسط أجواء أمنية مشحونة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أخيرا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين اتهمتهم بالقيام بدور رئيسي في "القمع العنيف" لتلك الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

يشار إلى أن ما يسمى "شرطة الأخلاق" كانت قد ألقت القبض على أميني يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي في طهران بسبب ارتدائها "ملابس غير مناسبة"، حسب السلطات، وتوفيت بعد 3 أيام في المستشفى بعد إصابتها بإغماء. وتقول أسرتها إنها تعرضت لضرب أفضى إلى موتها في الحجز، في حين تنفي الشرطة الإيرانية تلك المزاعم، وتقول إنها ماتت إثر إصابتها بنوبة قلبية.

ونشرت جماعات حقوقية تقديرات متفاوتة لعدد قتلى الاحتجاجات، تجاوز بعضها 150 قتيلا، وقدّرت السلطات عددهم بنحو 60 قتيلا، وقالت إن بينهم 12 من عناصر الأمن، متهمة "أعداء الجمهورية الإسلامية" بالتدخل لزعزعة استقرار البلاد.