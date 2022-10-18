مدعومون بقوات الاحتلال.. مستوطنون يمنعون عائلات فلسطينية من قطف الزيتون في الخليل

هاجم مستوطنون إسرائيليون مدعومون بقوات الاحتلال الثلاثاء، عائلات فلسطينية تقطف ثمار الزيتون بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال أكرم أبو اشخيدم، لوكالة الأناضول، إن مستوطنين ترافقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا عائلته أثناء قطف الزيتون في حي تل الرميدة، ومنعوهم من استكمال عملية القطف.

وأضاف أبو اشخيدم أن قوات الاحتلال صادرت أدوات القطف، وأعلنت إغلاق المنطقة ومنعت دخولها وأجبرت الأهالي على المغادرة.

من جهته، قال مؤسس تجمع "شباب ضد الاستيطان" (غير حكومي) عيسى عمرو، إن الجيش "منع العائلات الفلسطينية خلال الأيام الماضية من قطف ثمار الزيتون في تل الرميدة (وسط الخليل) المحاذي للبؤر الاستيطانية بحجة حلول الأعياد اليهودية".

وأضاف أن "جيش الاحتلال سمح للعائلات بقطف الثمار اليوم (الثلاثاء) بعد انتهاء الأعياد، لكن المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون والمتضامنين الأجانب الذين حضروا لمساعدتهم، فتدخل الجيش لمنع عملية القطف".

وأشار عمرو إلى "امتلاك عائلات فلسطينية أشجار زيتون معمرة في تل الرميدة، لكن الجيش الإسرائيلي المنتشر في محيط البؤر الاستيطانية يمنع حراثة الأرض والعناية بالأشجار".

ويقع الحي ضمن البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويسكن بها نحو 400 مستوطن، يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

وقُسّمت المدينة بحسب اتفاق الخليل في 17 يناير/كانون الثاني 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلى منطقتي H1 وH2، أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة وأطرافها.

حصار نابلس

على صعيد آخر، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض حصار مشدد على مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية منذ 8 أيام، عقب مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني عند مستوطنة "شافي شيمرون" غرب المدينة الأسبوع الماضي.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العقابية من خلال تشديد القيود على دخول وخروج الفلسطينيين من المحافظة، وإغلاق معظم مداخل المدينة بالسواتر الترابية والكتل الإسمنتية والحواجز العسكرية، في وقت سمحت فيه بالدخول والخروج عند بعض الحواجز بعد أن يخضع المواطنون لتفتيش دقيق.

وقال مسؤول ملف الاستيطان (جهة حكومية) شمالي الضفة غسان دغلس، إن الجيش "يغلق بالكامل أغلب مداخل المدينة، ويمنع الحركة تماما في بعضها"، وأضاف أن الإغلاق "يتم بإقامة حواجز مادية ومأهولة بالجنود تجعل من المرور مهمة صعبة تستغرق عدة ساعات".

وأشار دغلس إلى "آثار سلبية للإغلاق الإسرائيلي منها عرقلة وصول أبناء المدينة الموظفين خارجها إلى وظائفهم"، وأردف أن جامعة النجاح (غير حكومية) اضطرت لإغلاق أبوابها أمام الطلبة منذ عدة أيام.

وقد طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى المدن المحاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمشاهدة ما يجري، والعمل على رفع الحصار عنها. كما طالب الحكومة الإسرائيلية بوقف إجراءاتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي بيانين منفصلين، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (غير حكومية) وحركة المبادرة الوطنية بوقف "العقوبات الجماعية" على نابلس.