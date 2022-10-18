مباحثات مغربية أميركية لتعزيز التعاون العسكري

عقد المغرب والولايات المتحدة أمس الاثنين مباحثات عسكرية بالرباط؛ لتعزيز جوانب التعاون بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).

جاء ذلك خلال لقاء المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بالمغرب بلخير الفاروق مع قائد أفريكوم مايكل لونغلي، حسب بيان للقوات المسلحة الملكية نشرته وكالة المغرب الرسمية.

ولفت البيان إلى أن المسؤولين بحثا التنظيم المشترك بالمغرب لتمارين عملياتية مثل "الأسد الأفريقي"، معبرين عن ارتياحهما "لنجاح الدورات السابقة والخبرة التي حققتها القوات المسلحة الملكية"

و"الأسد الأفريقي" تمرين عسكري مشترك تنظمه القوات المسلحة الملكية والقوات الأميركية سنويا، و"يعدّ أكبر مناورات عسكرية في أفريقيا".

وقال البيان إن اللقاء أكد أهمية المؤهلات التي يمتلكها المغرب سواء الجغرافية أو العملياتية للتخطيط والدعم اللوجيستي والتنظيم.

وأشاد اللقاء "بالدور الحاسم للمغرب كفاعل رئيسي من أجل السلام والاستقرار، وقادر على رفع التحديات الأمنية المتعددة بأفريقيا، كالجريمة العابرة للحدود، والإتجار في المخدرات والبشر، والتواطؤ بين الانفصال والإرهاب".

ووصل لونغلي للمغرب أمس الاثنين على رأس وفد عسكري أميركي في زيارة تستمر يومين.