للمرة الثانية خلال 4 أيام.. لبنان يؤكد اختراق زوارق حربية إسرائيلية مياهه الإقليمية وتل أبيب تنفي

قال الجيش اللبناني -اليوم الثلاثاء- إن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية صباح أمس، وهو اتهام نفته إسرائيل، في ثاني نزاع من نوعه هذا الأسبوع بينما يعمل الجانبان على إتمام اتفاق لترسيم الحدود البحرية.

وأفاد الجيش اللبناني بأن الاختراق وقع في البحر المتوسط قبالة رأس الناقورة.

وأضاف بيان الجيش أن قيادته تتابع موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وردا على ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "لم يحدث أي عبور" إلى المياه الإقليمية اللبنانية الاثنين.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مرات متعددة يوم السبت في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي أيضا.

وفي وقت سابق أعلن الطرفان التوصل إلى اتفاق بوساطة الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية، وينتظر الاتفاق إعلانا رسميا من واشنطن.

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعًا.