انعقاد مجلس الأمة الكويتي الجديد واختيار السعدون رئيسا

عقد مجلس الأمة الكويتي -اليوم الثلاثاء- أول جلسة له منذ انتخابه يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تم اختيار أحمد السعدون رئيسا للمجلس بالتزكية.

وبعد أن افتتح دور الانعقاد العادي، تعهد نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمحاسبة الحكومة في تنفيذ برنامجها، وقال "سوف أكون شخصيا أول من يقوم بمحاسبة الحكومة في تنفيذ برنامج عملها".

وأضاف -خلال افتتاحه الجلسة الأولى لمجلس الأمة- "الفتن محدقة بنا من الداخل والخارج، ونحن مشغولون بأتفه الأسباب التي يمكن تجاوزها بحكمة".

ودعا الشيخ مشعل الأحمد أعضاء السلطة التشريعية الى إصدار قوانين تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين، كما دعا إلى عدم المزايدة أو المساومة على القوانين التي تتعلق بأمن البلاد لمصالح شخصية، على حد وصفه.

ويأتي انعقاد المجلس، بعد يوم من تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وضمت الحكومة 15 وزيرا، بينهم سيدتان.

وقد طالب نائب الأمير الحكومة الجديدة بتطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة، وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية، والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية، وتوفير الرعاية السكنية ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.