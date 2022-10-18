مستشار المرشد الإيراني: 22 دولة تريد شراء طائراتنا المسيرة

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحیم صفوي إن 22 دولة تريد شراء الطائرات المسيرة الإيرانية.

وأضاف صفوي، في تصريح صحفي، أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) يشنّون حربا نفسية على إيران، في محاولة لإبعاد الشباب الإيراني عن جذورهم، وفق تعبيره.

ورأى المسؤول الإيراني أن العالم يشهد تغييرا في توازن القوى، موضحا أن لهذا أثرا على الدول كافة.

واتهمت دول غربية إيران بأنها أمدّت روسيا في الأيام الأخيرة بأعداد من الطائرات المسيّرة، وهو ما نفته طهران.

وتقول أوكرانيا إن القوات الروسية تستخدم المسيّرات الإيرانية ضد أهداف عسكرية ومدنية على أراضيها.