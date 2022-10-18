شاهد.. الاحتلال يطرد عمالا فلسطينيين بتهمة حلق رؤوسهم

طلبت بلدية مدينة موديعين الإسرائيلية الواقعة غرب القدس طرد عدد من العمال الفلسطينيين من سكان مخيم شعفاط؛ بتهمة حلق رؤوسهم تضامنا مع منفذ هجوم وقع عند حاجز المخيم بداية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول عمالي فلسطيني إن مشغلا إسرائيليا طرد نحو 30 عاملا فلسطينيا بعد قدومهم إلى العمل حليقي الرؤوس، واتهمهم بالتعاطف مع إرهابي، وفق تعبيره.

وكان عدد من شباب المخيم قد حلقوا رؤوسهم كي يصعّبوا من مهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في مطاردة منفذ حاجز شعفاط الذي كان حليق الرأس.

ومنذ الأسبوع الماضي تشهد مدينة القدس وأحياؤها توترا كبيرا، إثر فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على مخيم شعفاط، بحجة بحثها عن فلسطيني تعتقد أنه أطلق النار على قواتها عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمالي القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل مجندة وإصابة عنصري أمن.