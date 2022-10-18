بسبب غرق أبنائهم ودفنهم بمقبرة مهاجرين.. الآلاف يحتجون وإضراب عام يشل مدينة جرجيس جنوبي تونس

شلّ إضراب عام مدينة جرجيس جنوبي تونس اليوم الثلاثاء في وقت خرج فيه آلاف المحتجين للشوارع وسط تنامي الغضب؛ بعد فقدان أبنائهم في غرق مركب كان يقلّهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا أواخر سبتمبر/أيلول الماضي وللتنديد بدفن جثث آخرين في مقبرة للمهاجرين من دون تحديد هوياتهم.

وفي ظل حالة الاحتقان والاحتجاجات التي شهدتها المدينة الساحلية على مدى أيام، دعا اتحاد الشغل المحلي إلى إضراب عام للضغط على السلطات من أجل الكشف عن مصير المفقودين سريعا، ومحاسبة المتورطين في دفن الغرقى ممن عُثر عليهم من دون تحديد هوياتهم.

ورفع المحتجون أيضا في المظاهرة الحاشدة شعارات تطالب بالتنمية وتحسين أوضاع المنطقة للحد من نزيف الهجرة باتجاه سواحل أوروبا، في رحلات محفوفة بالمخاطر بقوارب متهالكة.

وأظهرت صور من جرجيس الشوارع وقد اكتظت بالمحتجين، ومن بينهم عائلات المهاجرين، وأغلقت جميع المتاجر والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها اليوم.

شباب بلا مستقبل

وقال سليم زريدات الذي كان ابنه وليد البالغ من العمر 15 عاما من بين المفقودين "حتى اليوم ما زالت الدولة تتجاهلنا ولا تبحث حتى عن الغرقى".

وأضاف "ما الذي فعلته لنا الدولة لمنع أطفالنا من الهروب؟ هل هناك وظائف؟ هل هناك مراكز ثقافة أو ترفيه.. لا شيء"، مشيرا إلى أن وليد "شعر أن لا مستقبل له في تونس رغم كونه طالبا ممتازا".

وقال غسان بورقيبة، أحد ناشطي المجتمع المدني في المدينة، إن الإضراب كان ناجحا للغاية وكذلك المسيرة التي ضمّت أهالي الغرقى والمفقودين ووجهت رسالة واضحة مفادها أن أهالي المدينة يطالبون الدولة ببذل جهد كاف وبمحاسبة المسؤولين المخطئين فورا.

وبدأت الاحتجاجات في جرجيس في وقت سابق هذا الشهر؛ بعد اختفاء قارب يعتقد أنه كان يحمل 18 مهاجرا في أواخر سبتمبر/أيلول، عثر صيادون محليون على جثث 8 منهم.

وازداد غضب الأهالي عندما دفنت السلطات الجثث في البداية "بمقبرة المهاجرين الغرباء" بدلا من العمل على تحديد هوياتهم، كما "تقاعست" -حسب الأهالي- عن اتخاذ أي إجراء للبحث عن المفقودين، مما أجبر السلطات المحلية على إعادة فتح قبور، واتضح أن الجثث تعود لمهاجرين كانوا ضمن القارب الغارق.

الرئيس يعلق

وقد تحدث الرئيس قيس سعيّد عن احتجاجات جرجيس أمس الاثنين، خلال لقاء برئيسة الوزراء نجلاء بودن، قائلا إن "السلطات تبذل جهودا للعثور على المفقودين في هذه المأساة، وتسعى لمحاسبة كل المتورطين".

وطلب سعيد من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق عدلي في ملف الهجرة "ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة، وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن عددا متزايدا من الشباب التونسيين يلجؤون، في ظل حالة الركود الاقتصادي والاضطرابات السياسية وتعرض المالية العامة للدولة لأزمة غير مسبوقة، إلى خوض رحلة العبور بقوارب متهالكة إلى أوروبا. وقد لقي عشرات منهم حتفهم بالفعل هذا العام غرقا بينما كانت القوارب تحاول الوصول إلى موانئ الساحل الشرقي لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.