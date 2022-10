ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة حربية فوق مبنى سكني جنوبي روسيا

أعلنت السلطات في روسيا -اليوم الثلاثاء- ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مقاتلة من طراز "سوخوي 34" فوق مبنى سكني في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار جنوبي البلاد على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الطوارئ ومساعد وزير الرعاية الصحية إن الحادث الذي وقع أمس الاثنين أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم 3 أطفال، وإصابة 19 آخرين.

وأوضحت وزارة الطوارئ أن عمليات البحث تحت أنقاض المبنى أدت لانتشال 10 جثث إضافية، علما بأن حصيلة رسمية أولية كانت أفادت بسقوط 6 قتلى.

ونقل مراسل الجزيرة عن وزارة الطوارئ الروسية أن عمليات رفع الأنقاض وانتشال جثث الضحايا من تحت المبنى انتهت.

وسقطت الطائرة بينما كانت تقوم بطلعة تدريبية، وجاء سقوطها فوق مبنى سكني مكون من 9 طوابق، مما أسفر عن اندلاع حريق كبير.

وكان هذا المبنى يضم نحو 900 شخص، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، وقد أتى الحريق على 5 طوابق من المبنى.

Plane crashes on an apartment building in Yeysk, Russia. The cause of the crash is yet unknownhttps://t.co/6CxyPHBF3c pic.twitter.com/BX8tI67vSL

— RT (@RT_com) October 17, 2022