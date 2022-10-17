وزير الدفاع السعودي: نستغرب الاتهامات بوقوفنا مع روسيا

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه يستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف في تغريدة أنه من الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع السعودي أنه على الرغم من أن قرار أوبك الذي اتُّخذ بالإجماع كان لدوافع اقتصادية بحتة، فإن البعض اتّهم المملكة بوقوفها لجانب روسيا، وأضاف أن إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟ بحسب قوله.

على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!

إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 16, 2022

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان إن الرئيس جو بايدن سوف يعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة مع السعودية، بسبب ما سماه وقوفها إلى جانب روسيا ضد مصالح الشعب الأميركي.

وأضاف سوليفان خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن بايدن لن يتخذ قرارات منفردة بهذا الشأن، وسيناقش الأمر مع المشرعين من كلا الحزبين.

وقال المسؤول الأميركي إن الرئيس بايدن "لن يتصرف باستعجال، بل بشكل منهجي وإستراتيجي..، وسينتظر عودة الكونغرس للانعقاد حتى يتمكن من الجلوس مع المشرعين شخصيا والعمل معهم".

قرار أوبك بلس

وكانت السعودية رفضت تصريحات أميركية تضمّنت وصف قرار "أوبك بلس" بأنه انحياز للمملكة في صراعات دولية، وذلك بعد اعتراض الولايات المتحدة على خفض إنتاج النفط الأسبوع الماضي.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن الرياض لا تقبل الإملاءات، وترفض مساعي تحوير أهدافها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار النفط.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه ستكون هناك تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، بعد إعلان مجموعة "أوبك بلس" لمنتجي النفط الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

وأعلنت أوبك بلس -التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا- عن خطط خفض إنتاج النفط الخام، بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أميركيين ضد مثل هذا القرار.

واتهمت الولايات المتحدة الرياض بالانحياز إلى جانب روسيا، التي ترفض محاولات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي بسبب حربها في أوكرانيا.