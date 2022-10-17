لاختبار جاهزية أعضائه لأي ضربة نووية محتملة.. الناتو يبدأ مناورات "الظهيرة الصامدة"

يبدأ حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الاثنين مناورات تحت مسمى "ستيدفاست نون" (steadfast noon) أو "الظهيرة الصامدة"، تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في قاعدة عسكرية شمال شرقي بلجيكا.

وهذه المناورات هي سلسلة من التمارين الحربية السنوية لاختبار مدى جهوزية الدول الأعضاء لأي ضربة نووية محتملة، وتشارك فيها 14 دولة من الدول الأعضاء في الحلف، من دون فرنسا.

كما تشارك في المناورات 60 طائرة من مختلف الطرازات، بما فيها مقاتلات من الجيلين الرابع والخامس الأكثر تقدما.

وتشارك أيضا طائرات استطلاع، وقاذفات أميركية بعيدة المدى من طراز "بي-52" (B-52)، وطائرات تزويد بالوقود.





وقال حلف شمال الأطلسي إن هذه التدريبات نشاط تدريبي روتيني متكرر سيستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولا يرتبط بأي أحداث عالمية جارية، ويساعد على ضمان بقاء الردع النووي للحلف آمنًا وفعالًا.

وحسب الموقع الإلكتروني للحلف، فإن التدريبات ستجري فوق سماء بلجيكا التي تستضيف المناورات، وفوق بحر الشمال والمملكة المتحدة، كما أكد الموقع أن الأسلحة الحية لن تستخدم في المناورات.

وكانت المتحدثة باسم الناتو، أوانا لونجسكيو، قالت، الجمعة، إن مناورات "ستيدفاست نون"، التي يستضيفها كل عام حليف من الناتو، "تساعد في ضمان سلامة الردع النووي للحلف وفعاليته وأمنه".