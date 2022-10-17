ارتفاع قتلى حريق واشتباكات سجن إيفين في العاصمة الإيرانية إلى 8 أشخاص

قالت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين إن عدد ضحايا حريق واشتباكات سجن إيفين في العاصمة طهران ارتفع إلى 8 عقب وفاة 4 سجناء آخرين كانوا في المستشفى.

وكانت السلطات الإيرانية قالت أمس الأحد إن الاشتباكات التي وقعت في السجن أمس الأول السبت أسفرت عن مقتل سجناء من المحكومين بقضايا جنائية، وقال المدعي العام في طهران علي صالحي إن أحداث السجن لا علاقة لها بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد عقب وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني بعد أيام من احتجازها من قبل شرطة طهران.

وذكرت السلطة القضائية الإيرانية أن جميع ضحايا حادث سجن إيفين كانوا من السجناء المحكوم عليهم في قضايا السرقة، مضيفة أن 6 أشخاص من جرحى حادث السجن ما زالوا في المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأورد موقع السلطة القضائية الإيرانية على الإنترنت أمس الأحد أن الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي تضمنت اندلاع حريق في مستودع للملابس وورشة عمل في سجن إيفين، وأضاف الموقع أن عددا من السجناء في جرائم خطيرة حاولوا الهرب من السجن، لكن التدابير المتخذة من مسؤولي السجن والقوات الأمنية حالت دون فرارهم.

أربعة قتلى وعشرات المصابين داخل سجن إيفين في #إيران.. أهالي المحتجزين تجمعوا بمحيط السجن للاطمئنان على ذويهم وواشنطن تحمل #طهران مسؤولية سلامة الأمريكيين المعتقلين بداخله pic.twitter.com/zP7sY81mIh — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 16, 2022

المدعي العام

وقال المدعي العام في طهران إن أحداث السجن غير مرتبطة بما وصفها بأعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ شهر عقب وفاة الفتاة مهسا أميني أثناء احتجازها، وأضاف صالحي أن القسم الذي وقع فيه الحريق والاضطرابات بعيد ومنفصل عن القسم الذي يضم السجناء السياسيين.

وحمّلت وزارة الخارجية الأميركية إيران المسؤولية عن سلامة الأميركيين المعتقلين في سجن إيفين، وشددت على ضرورة إطلاق سراحهم فورا.

وذكرت وسائل إعلام أن سجن إيفين في طهران يضم سجناء سياسيين وجنائيين، وتم إيداع بعض الأشخاص الذين اعتقلوا خلال المظاهرات المتواصلة منذ شهر في السجن نفسه.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما قالوا إنها احتجاجات لمتظاهرين أطلقوا شعارات مناوئة للنظام قرب السجن.