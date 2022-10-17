تشمل وزير التكنولوجيا و4 أجهزة بينها شرطة الأخلاق.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية

أقرّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق؛ ردا على ما وصفها بانتهاكات حقوقية خطيرة تتعلق بمقتل مهسا أميني، إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها.

وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، و4 أجهزة بينها شرطة الأخلاق، ليرتفع بذلك عدد الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي إلى 97 فردا و8 كيانات إيرانية.

كما تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي في بروكسل، قائد شرطة الأخلاق الإيرانية محمد رسمتي جشمه كجي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لتبنّي عقوبات على إيران، إن الهدف من العقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية هو محاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية ضد النساء والشباب والرجال، وفق تعبيرها.

وبدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا.

وصرح للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع "في هذه الحالة، لن تكون معاقبة بعض الأفراد كافية".

وأفادت وكالة رويترز بأن من المقرر أن تشمل العقوبات حظر سفر وتجميد أصول نحو 15 شخصا شاركوا في حملة الحكومة ضد المتظاهرين الغاضبين، وفق تعبيرها.

إيران ترفض التدخل بشؤونها

وبالمقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران ترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، مؤكدا أن إيران دولة قوية ولديها دور مسؤول وجوهري في استقرار المنطقة، ولديها سلوك مسؤول تجاه الملفات الإقليمية والدولية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بطهران، أن رد بلاده على أي سلوك غير بنّاء من جانب الدول الأوروبية سيكون متناسبا ومماثلا.

وأوضح أن ملف المفاوضات النووية ما زال على أجندة طهران، ولا حديث عن انتهاء المحادثات لإعادة تفعيل الاتفاق النووي.

اتصال هاتفي

وفي هذا الإطار، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، إن واشنطن أخطأت في حساباتها بشأن ايران، وإن دعمها لأعمال الشغب جاء نتيجة فشل سياسة العقوبات.

وأضاف رئيسي أن ما وصفها بإجراءات واشنطن العدائية تجاه ايران لن تبقى من دون رد، وأن طهران تمتلك زمام المبادرة.

وكانت وكالة الأنباء العمانية أفادت بأن السلطان هيثم بن طارق استعرض في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني جوانب التعاون الثنائي بين البلدين، وأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.