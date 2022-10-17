اغتيال سفير يمني سابق برصاص مسلحين مجهولين في صنعاء

اغتال مسلحون مجهولون السفير اليمني السابق في إثيوبيا درهم نعمان الحكيمي، بعد إطلاق النار عليه في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وقال مصدر أمني تابع للحوثيين -طلب عدم الكشف عن هويته- إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الحكيمي أمام بوابة منزله بشارع حدة جنوب صنعاء، مما أدى لمقتله على الفور.

وشغل الحكيمي مناصب عديدة في الدولة اليمنية، من بينها أنه كان: رئيس المنطقة الحرة في عدن جنوبي البلاد، ومحافظا لشبوة، ولحج، والجوف، قبل تعينه سفيرا لبلاده لدى إثيوبيا من عام 2012 حتى 2016.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، نقلا عن العميد عبد الخالق العجري المتحدث باسم وزارة الداخلية في صنعاء أنه تم "ضبط المتهم بجريمة قتل الحكيمي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد العاصمة صنعاء -الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سبتمبر/أيلول 2014- بين الحين والآخر عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وعسكرية، وعادة ما تنسب لمسلحين مجهولين.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين الحوثيين المسيطرين على محافظات عدة منها العاصمة صنعاء.

وبدأت هدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وتم تمديدها مرتين بعد ذلك في يونيو/حزيران وأغسطس/آب الماضيين، إلا أن محاولات المبعوث الأممي لم تفلح بعد في التوصل لتمديد جديد لها.