مطالب فلسطينية برفع الحصار عن مدن الضفة والاحتلال يواصل الاعتقالات ويشدد الخناق على نابلس

طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى المدن الفلسطينية المحاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لمشاهدة ما يجري هناك والعمل على رفع الحصار.

يأتي ذلك في وقت عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد جلسة مشاورات أمنية لتقييم الأوضاع في مناطق الضفة وبحث سبل التعامل مع مجموعة "عرين الأسود" المشكلة من مقاومين فلسطينيين في نابلس. كما تواصلت حملة الاعتقالات الإسرائيلية في أوساط الشبان الفلسطينيين بمناطق عدة بالضفة منها القدس المحتلة.

كما طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الحكومة الإسرائيلية بوقف "إجراءاتها العدوانية" بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار الحصار المشدد على محافظة نابلس، عقب مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني عند مستوطنة "شافي شيمرون" غربي المدينة، الأسبوع الماضي.

وقالت الخارجية الفلسطينية في وقت سابق "صمت المجتمع الدولي يوفر شبكة حماية لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم".

وأضافت أنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وعلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة".

وقد كثفت قوات الاحتلال إجراءاتها العقابية في محافظة نابلس، من خلال تشديد القيود على الدخول والخروج منها، وإغلاق معظم المداخل بالسواتر الترابية والكتل الإسمنتية والحواجز العسكرية، والسماح فقط بالمرور عند بعض الحواجز بعد إخضاع المواطنين الفلسطينيين لتفتيش دقيق.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي قد كشف لإذاعة الاحتلال أن الطوق الأمني المفروض على نابلس لليوم الخامس على التوالي سيستمر حتى إشعار آخر.





مشاورات أمنية

من ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جلسة المشاورات الأمنية التي عقدها رئيس الحكومة ووزير الدفاع بيني غانتس أمس الأحد كانت تهدف لتقييم الأوضاع الأمنية، وبحثت سبل التعامل مع مجموعة "عرين الأسود" في نابلس.

وذكرت التقارير الإعلامية أن قرار سلطات الاحتلال سحب تصاريح عمل ودخول إلى إسرائيل من أكثر من 160 فلسطينيا من نابلس يعد رسالة لمقاومي المجموعة، بأنهم معروفون للاحتلال وتجري ملاحقتهم وملاحقة أقربائهم.

اعتقالات

في سياق آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 11 مواطنا على الأقل في أنحاء مختلفة من الضفة، بما فيها القدس.

وذكر النادي أن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز تحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

كما اعتقلت إسرائيل شابا فلسطينيا من منطقة الضاحية شرقي نابلس، بعد اقتحام المنطقة ومحاصرة أحد المنازل لهذا الغرض والانسحاب لاحقا، بعد وقوع اشتباكات لم تسفر عن إصابات، وفق شهود عيان.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن الشاب المعتقل من كوادر "عرين الأسود" لكن المجموعة نفت ذلك في بيان مقتضب مؤكدة ألا وجود لاسم المعتقل بين منتسبيها.

وأضافت "عرين الأسد" أن كل ما يقوم به جيش الاحتلال من مناورات "مكشوف" لها.