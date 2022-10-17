انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيسا للوزراء، اليوم الاثنين، في جلسة تصويت شهدت دعما غير مسبوق من "ديمقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي، مما يمثل حقبة سياسية جديدة لدولة الشمال.

وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتا مقابل 173، بعدما أعلن الجمعة اتفاقا لتشكيل حكومة ائتلافية تضم 3 أحزاب هي: حزبه (المعتدل) والحزب "المسيحي الديمقراطي" وحزب "الليبراليين"؛ بدعم برلماني من "ديمقراطيي السويد".

والجمعة، بعد أسابيع أعلن كريسترسون أنه تمكن من الاتفاق على تشكيل حكومة أقلية بالتحالف مع حزبي "الليبراليين" والحزب "المسيحي الديمقراطي"، ولفت إلى أن أكبر حزب في الكتلة اليمينية، "ديمقراطيو السويد" المتطرف، لن يكون جزءا من الحكومة، لكنه سيتعاون معه "بشكل وثيق".

وفي خريطة طريق لتعاونها تقع في 62 صفحة، عرضت الأحزاب الأربعة إجراءات ترمي إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة والهجرة وبناء مفاعلات نووية جديدة وغير ذلك.

وتخطط الحكومة الجديدة، من بين أمور أخرى، لإجراء تخفيضات جذرية في استقبال اللاجئين في السويد وخفض حصة البلاد من 6400 لاجئ العام الماضي إلى 900 سنويا خلال ولاية رئيس الوزراء الجديد البالغة 4 سنوات، بالإضافة إلى إمكان "ترحيل الأجانب بسبب سوء السلوك".

وبعد 8 سنوات من هيمنة اليسار على الحياة السياسية في البلاد، يخلف كريسترسون رئيسة الحكومة الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون التي كفلت الانتقال بعد تقديم استقالتها عقب انتخابات متقاربة جدا.

وقوبل التصويت بتصفيق من مقاعد الأحزاب اليمينية الثلاثة التي ستشكل الحكومة المستقبلية، وحزب "ديمقراطيي السويد"، وهذه القوى ستشكل أكثرية مؤثرة من 73 مقعدا.

وقال كريسترسون (58 عاما) في مؤتمر صحفي عقب انتخابه "الآن، أصبح التغيير ممكنا".

وكما هو مقرر، سوف يصدر كريسترسون بيانا حكوميا ويقدم مجلس وزرائه غدا الثلاثاء، وبعد ذلك سوف يصدّق الملك كارل غوستاف رسميا على تغيير الحكومة.

السويد وتركيا والناتو

وفي أول تصريح له بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكد رئيس الوزراء السويدي المنتخب أولف كريسترسون التزامهم بالاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص الانضمام إلى الناتو.

وقال في تصريح لوكالة الأناضول اليوم الاثنين إن "عضوية الناتو مهمة جدا للسويد وفنلندا، نحن ملتزمون باتفاقية الناتو مع تركيا. سنعمل بكل ما وسعنا من أجل تطبيق ما ينص عليه اتفاق تركيا مع السويد وفنلندا".

وأعرب عن ثقته بالتوصل إلى حل بخصوص الانضمام للناتو، وقال إنه سيلتقي المسؤولين في الحكومة التركية.