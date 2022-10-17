بتهمة ازدراء القضاء.. الادعاء يطلب حبس مستشار ترامب 6 أشهر

طلب الادعاء الأميركي، اليوم الاثنين، إنزال عقوبة الحبس 6 أشهر لستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب والذي أدين في يوليو/تموز بازدراء القضاء لرفضه الإدلاء بشهادته في التحقيق بشأن هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.

ويتوقع أن يصدر قاضٍ في واشنطن الحكم الجمعة في قضية بانون البالغ 68 عاما.

ومع قرب الموعد النهائي للنطق بالحكم، حدد المدّعون التهم الموجّهة لبانون بـ"تحدي القضاء وسوء النية والازدراء"، وذلك منذ أن استدعته اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021.

ولأنه بقي على موقفه هذا طلب الادعاء "أن يُحكم عليه بالسجن 6 أشهر، أي العقوبة القصوى، وبغرامة مقدارها 200 ألف دولار".

ويُعتبر ستيف بانون أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في 2016. وحتى بعد استبعاده من البيت الأبيض في أغسطس/آب 2017، بقي مقرّبا من ترامب وتحدث معه في اليوم السابق للهجوم على مقر الكونغرس.

وبهدف معرفة طبيعة محادثاتهما، استدعت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة تسليط الضوء على الدور الذي أداه دونالد ترامب في هذا الهجوم، ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنّه رفض ذلك متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، ما أدى إلى اتهامه بـ"عرقلة" عمل الكونغرس.

وخلال محاكمته في محكمة فدرالية في واشنطن في يوليو/تموز وجدته لجنة المحلفين مذنبا بعد أقل من 3 ساعات من المداولات.

من جهة أخرى، يلاحق المستشار السابق لدونالد ترامب في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.