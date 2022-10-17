جماعة الحوثي: اعتقال متهم بقتل سفير سابق في صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين اعتقال شخص متهم بقتل السفير السابق اللواء درهم نعمان الحكيمي، الذي تم اغتياله أمس في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ العام 2014.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، عن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للجماعة عبد الخالق العجري قوله إن شرطة صنعاء تمكنت من ضبط المتهم بجريمة قتل المجني عليه درهم نعمان الحكيمي، من دون تفاصيل أخرى.

ومساء أمس، قال عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد في تغريدة عبر تويتر إنه تم التأكد من اغتيال "الشخصية الوطنية الكبيرة درهم نعمان الحكيمي"، الذي كان سفيرا لليمن لدى إثيوبيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أمس بأن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص الحي على الحكيمي أمام منزله في حي حدة بمدينة صنعاء.

وشغل الحكيمي مناصب عديدة في الدولة اليمنية، حيث كان رئيسا للمنطقة الحرة في عدن جنوبي البلاد، ومحافظا لشبوة، ولحج، والجوف، قبل تعيينه سفيرا لبلاده لدى إثيوبيا من عام 2012 حتى 2016.

وتشهد العاصمة صنعاء -الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سبتمبر/أيلول 2014- بين الحين والآخر عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وعسكرية، وعادة ما تنسب لمسلحين مجهولين.