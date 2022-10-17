الملك سلمان: السعودية تسعى لاستقرار وتوازن أسواق النفط العالمية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن المملكة تعمل جاهدة ضمن إستراتيجيتها للطاقة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

وأكد الملك السعودي خلال كلمة له في افتتاح أعمال مجلس الشورى أمس الأحد، أن المملكة تأمل أن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن إلى إنهاء الأزمة هناك، للوصول إلى حل سياسي شامل.

ودعا إيران للوفاء عاجلا بالتزاماتها النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي.

كما أكد الملك سلمان أن أمن الشرق الأوسط واستقراره يتطلبان الإسراع بإيجاد حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.