الكويت.. حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام نائب الأمير

أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك قبل يوم من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة (البرلمان) التي ستعرض فيها الحكومة الجديدة برنامج عملها.

وطالب نائب الأمير الشيخ مشعل الحكومة الجديدة بتطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة، وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية، والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية، وتوفير الرعاية السكنية ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وفق تعبيره.

وكان قد صدر أمس مرسوم بإعادة تشكيل حكومة الشيخ أحمد النواف ضمت 15 وزيرا بينهم سيدتان، وشهدت التشكيلة الجديدة تغيير 8 وزراء، أبرزهم الخارجية، حيث عُين سفير الكويت السابق في الولايات المتحدة الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

توجيهات للحكومة

وقالت مراسلة الجزيرة في الكويت سمر شدياق إن توجيهات نائب أمير الكويت للحكومة هي بمثابة خريطة طريق للحكومة الجديدة، إذ تطرق لمختلف الملفات الجوهرية التي تشغل المواطنين.

الحكومه الكويتيه الجديده برئاسه سمو الشيخ احمد النواف pic.twitter.com/jIlTnGiz4a — صالح أحمد عاشور (@SalehAshoor) October 16, 2022

وقد وعد رئيس الوزراء الكويتي الجديد بتذليل كل العقبات والتحديات من أجل تحقيق تطلعات ومصلحة المواطنين.

وأضافت المراسلة أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأول عقب أدائها اليمين الدستورية أمام نائب الأمير، وذلك استعدادا لجلسة غد لافتتاح البرلمان الجديد، وستعرض الحكومة خلال اجتماع اليوم برنامج عملها في المرحلة المقبلة، والذي سيتطرق إليه الشيخ أحمد النواف في كلمته خلال افتتاح جلسات مجلس الأمة (البرلمان).

وأضافت مراسلة الجزيرة أن المراقبين في الكويت يشددون على ضرورة أن يكون برنامج عمل الحكومة الجديدة قويا وحازما وغير مكرر ومرتبط بمواعيد محددة.

ويمارس ولي عهد الكويت بعض اختصاصات أمير البلاد، بموجب أمر أميري صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.