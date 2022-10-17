العراق.. عبد اللطيف رشيد يتسلم منصب الرئاسة ويتعهد بالتقريب بين الأطراف

تعهد الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد -اليوم الاثنين- ببذل كل جهده للتقريب بين الأطراف والمكونات السياسية في العراق، وإقامة علاقات "متوازنة" مع دول الجوار، معربا عن أمله في تشكيل حكومة جديدة بسرعة.

وخلال مراسم تسلمه مهامه رسميا من سلفه برهم صالح، قال رشيد "نضع نصب أعيننا ما ينتظره الشعب العراقي العزيز من الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل بسرعة وتكون قوية وكفوءة وموحدة، لتلبي طموحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات".

وأضاف -في كلمته التي ألقاها في قصر السلام في بغداد- أنه سيبذل جهده من أجل "التقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف".

كما شدد الرئيس العراقي على التزامه بحماية الدستور وسيادة العراق وحلّ المشاكل الداخلية.

وقال رشيد أيضا إنه سيسعى إلى "إقامة علاقات متينة بين العراق ودول الجوار والمجتمع الدولي، من أجل المصالح المشتركة".

أجواء متوترة

والرئيس الجديد عبد اللطيف جمال رشيد، المولود في مدينة السليمانية شمالي العراق عام 1944، هو أحد الأعضاء الفاعلين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ويحمل درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة ليفربول.

وكان رشيد قد عُيّن وزيرًا للموارد المالية بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وحتى نهاية عام 2010، وكان مستشارًا لرئيس الجمهورية حينذاك جلال طالباني ومِن بعده فؤاد معصوم.

كما شغل رشيد منصب المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية السابق برهم صالح الذي خسر الانتخابات الأخيرة الخميس الماضي.

وفور انتخاب رشيد من قبل نواب البرلمان، كلّف محمد شياع السوداني (52 عاماً)، مرشح الإطار التنسيقي، بتشكيل حكومة جديدة.

وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني في الصيف شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري، حيث اعتصم مناصرو الصدر أمام البرلمان لنحو شهر.