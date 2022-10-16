11 قتيلا على الأقل بينهم جنود بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

قتل ما لا يقل عن 3 جنود و8 متطوعين مدنيين يدعمون الجيش، في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني إن "كمينا لمجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة للجنود والمتطوعين دفاعا عن الوطن في منطقة بوروم (شمال)، قتل 3 جنود و8 متطوعين".

وأكد مصدر أمني آخر حصيلة الهجوم الذي وقع أمس السبت، موضحا أنها "غير نهائية".

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من انقلاب عسكري جديد وقع في 30 سبتمبر/أيلول، نفذه النقيب إبراهيم تراوري رفقة مجموعة من صغار العسكريين على رئيس المجلس العسكري بول هنري سانداوغو داميبا نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني؛ وغداة تعيين تراوري رئيسا انتقاليا إثر حوار وطني.

وهذا هو الانقلاب الثاني في بوركينا فاسو خلال 8 أشهر، في ظل تدهور الوضع الأمني، حيث فقدت السلطات السيطرة على أزيد من 40% من أراضيها لصالح حركات ومجموعات مسلحة تنفذ عمليات تفجير وقتل بشكل مستمر منذ 7 سنوات.

وأودت الهجمات المستمرة بحياة الآلاف، وأجبرت حوالي مليوني شخص على النزوح.